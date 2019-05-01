البيت الأبيض يعمل على تصنيف الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.
وقالت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية».
وقد أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، يوم الثلاثاء بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب هذا التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن يوم التاسع من أبريل (نيسان) الحالي.
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