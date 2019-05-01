روسيا تحذر أمريكا من التحركات "العدائية" في فنزويلا

قالت روسيا، الأربعاء، إن وزير خارجيتها سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا بأن اتخاذ مزيد من "الخطوات العدائية" في فنزويلا سيكون محفوفا بعواقب وخيمة.



وندد لافروف أيضا بما وصفه "تدخل" الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا الداخلية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف الوزير الروسي أن الحوار بين كل القوى السياسية مطلوب في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت حكومة فنزويلا عن محاولة انقلاب نفذتها مجموعة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة، قبل أن تعلن في وقت لاحق إفشالها.

وقال وزير الاتصال خورخي رودريجيز في تغريدة: "في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب".

وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو أعلن تلقيه دعم مجموعة "جنود شجعان" في فيديو مسجل داخل قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال جوايدو في الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية: "استجاب اليوم (الثلاثاء) جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زعيم المعارضة خوان جوايدو شوهد واقفاً قرب قاعدة جوية في كراكاس، وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري في طريقهم للقصر الرئاسي.

وأظهرت لقطات فيديو قوات الأمن الفنزويلية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على جوايدو أثناء تجمعه مع عدد الرجال يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

ودعا رئيس الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها معسكر شافيز ديوسدادو كابيلو إلى تجمع أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس لحماية الرئيس.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"جوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

بينما أيدت بلدان بينها روسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.