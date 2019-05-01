رئيس فنزويلا: أحبطنا الانقلاب وسنلاحق المتورطين

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رئيس فنزويلا وسط قوات الجيش - أرشيفية
قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن قواته أحبطت «محاولة فاشلة للإطاحة به» دبرتها ما سماها «عصابة اليمين المتطرف» في بلاده، و«عصابة إمبريالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب». وفي خطاب، دام نحو ساعة، وهو الأول له منذ اندلاع انتفاضة الفجر بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو، وجه مادورو اتهاماته لجوايدو ومعلمه السياسي ليوبولدو لوبيز بالسعي لإثارة مواجهة مسلحة، قد تستخدم ذريعة لـ«تدخل عسكري أجنبي»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبث الخطاب عبر التلفزيون والراديو، وفيه هنأ مادورو القوات المسلحة
على «إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية»، على حد تعبيره. وأضاف أن ما جرى «لن يظل من دون عقاب، لقد تحدثت مع النائب العام، وعينت 3 مدّعين عامين، هم بصدد استجواب كل الأشخاص الضالعين». وتعمد مادورو الظهور مع وزير الدفاع فلاديمير
على «إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية»، على حد تعبيره.
وأضاف أن ما جرى «لن يظل من دون عقاب، لقد تحدثت مع النائب العام، وعينت 3 مدّعين عامين، هم بصدد استجواب كل الأشخاص الضالعين».
وتعمد مادورو الظهور مع وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، في أول ظهور علني له منذ أن دعت المعارضة إلى انتفاضة عسكرية ضده في وقت سابق من أمس الثلاثاء.
وقال مادورو إنه أعاد جوستافو جونزاليس لوبيز رئيسا لوكالة المخابرات الرئيسية في فنزويلا، دون تقديم تفاصيل بشأن استبعاد مانويل كريستوفر فيجويرا الذي يرأس الوكالة.
وتعارضت تصريحات مادورو مع تأكيدات زعيم المعارضة الشاب الذي يناضل من أجل إقالة مادورو منذ مطلع السنة الجارية.
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