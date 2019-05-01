انت الان تتابع رغم دعوات المعارضة..رئيس فنزويلا يظهر مع وزير الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفنزويلي ووزير الدفاع - أرشيفية

ظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في بث للتلفزيون الرسمي، مساء الثلاثاء، مع وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، في أول ظهور له منذ أن دعت المعارضة إلى انتفاضة عسكرية ضده في وقت سابق من أمس الثلاثاء. وبحسب وكالة «رويترز»، قال مادورو إنه أعاد جوستافو جونزاليس لوبيز رئيسا لوكالة المخابرات الرئيسية في فنزويلا، دون تقديم تفاصيل بشأن استبعاد مانويل كريستوفر فيجويرا الذي يرأس الوكالة. وكان فيجويرا قد حل محل لوبيز في المنصب العام الماضي. وفي أعقاب تحذير قائد الجيش الفنزويلي، من وقوع «حمام دم» في البلاد، لجأت قوات الجيش إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.

ورصد مقطع فيديو، عربة مصفحة تابعة للجيش، وهي تصدم متظاهرين، خلال أعمال شغب أمام قاعدة عسكرية في كراكاس، وأدى الحادث إلى جرح عدد من الأشخاص شوهدوا على الأرض، في حين قام متظاهرون آخرون بتقديم المساعدة لهم، بحسب وكالة «فرانس برس». ووقع الحادث عندما حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة

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