الان تتابع العاهل الأردني: قلة في دائرة المخابرات العامة حادت عن الصواب واستغلت المنصب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأربعاء، إن قلة قليلة في دائرة المخابرات العامة حادت عن طريق الصواب وخدمة الوطن بإخلاص واستغلت المنصب.
وأضاف العاهل الأردني، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، أن المملكة مستمرة في تحديث وتطوير دائرة المخابرات العامة بعد تعيين اللواء أحمد حسني مديرا جديدا لجهاز المخابرات.
وكانت الإرادة الملكية الأردنية أصدرت قرارا الأربعاء بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة، إلى التقاعد.
كما أصدرت قرارا بتعيين اللواء أحمد حسني حسن مديرا لدائرة المخابرات العامة خلفا للجندي.
وكان أحمد حسني حسن يشغل منصب مدير مخابرات العاصمة عمان برتبة عميد، وجرى ترفيعه إلى رتبة لواء.
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