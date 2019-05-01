الان تتابع تعيين بيني موردونت وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:06 م, 1 مايو 2019 م التعليقات: 0 أقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزير الدفاع بسبب أزمة تسريبات هواوي، وقررت تعيين بيني موردونت وزيرا جديدا للدفاع. ونفى وزير الدفاع البريطاني المقال في تصريح لسكاي نيوز مسؤوليته عن أي سلوك يهدد الأمن القومي.

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