شكرا لقرائتكم اليمن.. 5 ملايين عامل فقدوا أعمالهم بسبب حرب الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالتسبب في إيقاف 5 ملايين عامل عن العمل، جراء انعكاسات انقلابها المسلح سلبياً على النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ابتهاج الكمال، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف 1 مايو من كل عام، "إن انقلاب الميليشيا الحوثية تسبب في إيقاف ما يقارب 5 ملايين عامل جراء توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها".

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وأوضحت، أن هذا الرقم يشكل نسبة 60% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص في اليمن.

وأفادت وزيرة العمل اليمنية، أن العمال كانوا أكثر المتضررين جراء انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية الدستورية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة وإقصاء مئات العمال واستبدالهم بعناصر تابعة لها.

وشددت الكمال علی أهمية تكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص في سبيل توفير فرص عمل تسهم في تخفيف نسبة البطالة والتخفيف من التأثيرات السلبية للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في اليمن، وأدت إلى إيقاف النشاط التجاري والاستثماري في البلاد.