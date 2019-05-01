لافروف لبومبيو: "التأثير المدمر" الاميركي في فنزويلا ينتهك القانون الدولي

اسماء السيد - موسكو: في فنزويلا، في حين أشارت واشنطن إلى عمل عسكري "ممكن" في هذا البلد.

وخلال المكالمة التي كانت "بمبادرة من الولايات المتحدة"، قال لافروف إن "تدخل واشنطن في الشؤون الفنزويلية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" وأن "هذا التأثير المدمر لا علاقة له بتاتا بالديموقراطية" وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية.

وكان بومبيو صرح الاربعاء ان إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا.

وتابع لافروف خلال حديثه مع بومبيو أن "استمرار هذه الخطوات العدوانية محفوف بالعواقب".

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وأكد أن "الشعب الفنزويلي فقط يحق له تقرير مصيره"، مطالباً ب"الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، وهو ما اعترفت به الحكومة منذ فترة طويلة".

وقد مارست السلطات الأميركية الثلاثاء ضغوطا مكثفة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موجهة تحذيرات لانصاره مع تحريض المسؤولين في كراكاس على الانشقاق والانضمام إلى المعارض خوان غوايدو.

ودرات مواجهات بين الشرطة والاف المتظاهرين دعماً لمجموعة من الجنود الذين اعلنوا تاييدهم غوايدو. قُتل شخص واحد على الأقل وجُرح نحو مئة غيرهم.