متحدث الجيش الليبى: تركيا دولة راعية للإرهاب وتدعم الإرهابيين فى ليبيا

كتب محمد شرقاوى

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن المليشيات تخوض حربا بالإنابة مع الجيش الوطنى الليبى، مضيفا أن تركيا دولة راعية للإرهاب وتدعم الإرهابيين فى ليبيا.

وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى له، أن الجيش الوطنى يخوض المعركة الأخيرة فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى تصدى لهجوم من الميليشيات في منطقة السبيعة، مضيفا أن الجيش الوطنى لدية أسرى من تشاد والسودان كانوا يحاربون فى صفوف الإرهابيين.

كان المسمارى لفت إلى أن الميلشيات تمتلك صواريخ "سام -7 " المضادة للطائرات، كما أن هناك اشتباكات قوية بين...