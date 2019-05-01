كتب محمد شرقاوى
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن المليشيات تخوض حربا بالإنابة مع الجيش الوطنى الليبى، مضيفا أن تركيا دولة راعية للإرهاب وتدعم الإرهابيين فى ليبيا.
وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى له، أن الجيش الوطنى يخوض المعركة الأخيرة فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى تصدى لهجوم من الميليشيات في منطقة السبيعة، مضيفا أن الجيش الوطنى لدية أسرى من تشاد والسودان كانوا يحاربون فى صفوف الإرهابيين.
كان المسمارى لفت إلى أن الميلشيات تمتلك صواريخ "سام -7 " المضادة للطائرات، كما أن هناك اشتباكات قوية بين...
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الجيش الليبى: تركيا دولة راعية للإرهاب وتدعم الإرهابيين فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.