عقوبات رادعة لتجار ومتعاطي المخدرات في القانون الجديد..فيديو

كتب- خالد محيي الدين

قال أشرف عبد العزيز، المحامى بالنقض، إن المواد التخليقية المستخدمة في إنتاج المخدرات خطيرة للغاية علي الصحة العامة وعقول الأجيال، مشيرا إلي أن قانون المخدرات الجديد يضم تحت طائلة كل أنواع المواد المخدرة التخليقية وغيرها، دون التقيد بأي أسماء أو الأنواع المعروفة من المخدرات.

ونوه، "عبد العزيز" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن القانون يعاقب علي كل مخدر يذهب العقل، موضحا أن القانون الجديد يحكم بالإعدام علي كل من جلب أو صدر أي مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل،...