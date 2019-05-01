نجم من مطرانية بيروت: المطران عودة أكبر من أن يطاله أي انسان

اشار النائب ​نزيه نجم​ في تصريح له من مطرانية ​بيروت​ الى اننا "اجتمعنا في دار المطرانية ​الارثوذكس​ية في بيروت، والحضور كان من كل ​الطوائف​ للاستنكار والوقوف الى جانب سيدنا ​الياس عودة​. وليس مقبولاً من اي شخص او فئة التحدث بكلام ضد الطائفة الارثوذكسية والمطران عودة تحديداً."

ولفت نجم الى انهم "اجبرونا اليوم على ان نجتمع كوزراء ونواب ارثوذكس لرفض الكلام الذي لا يليق بأحد، ولمن لا يعرف ما معنى الارثوذكس نذكر بانها تعني مستقيم الرأي، فنحن اناس مستقيمون في الرأي ولا نغطي لا زعران ولا فساد، فليذهبوا ويبحثوا عن الفاسدين في البلد ومن يغطيهم ويفضحوا ملفاتهم."

وشدد نجم على ان المطران عودة اكبر من ان يطاله احد، وهذه المطرانية للجميع، وراعيها وكبيرها سيدنا الياس عوده، مضيفا: "اليوم تحركنا اتى تلبية لدعوة وجهتها خلال ساعات، واذا تكرر الامر فستكون التحركات في كل كنائسنا دفاعاً عم سيدنا الياس عودة."