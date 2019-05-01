اشار النائب نزيه نجم في تصريح له من مطرانية بيروت الى اننا "اجتمعنا في دار المطرانية الارثوذكسية في بيروت، والحضور كان من كل الطوائف للاستنكار والوقوف الى جانب سيدنا الياس عودة. وليس مقبولاً من اي شخص او فئة التحدث بكلام ضد الطائفة الارثوذكسية والمطران عودة تحديداً."
ولفت نجم الى انهم "اجبرونا اليوم على ان نجتمع كوزراء ونواب ارثوذكس لرفض الكلام الذي لا يليق بأحد، ولمن لا يعرف ما معنى الارثوذكس نذكر بانها تعني مستقيم الرأي، فنحن اناس مستقيمون في الرأي ولا نغطي لا زعران ولا فساد، فليذهبوا ويبحثوا عن الفاسدين في البلد ومن يغطيهم ويفضحوا ملفاتهم."
وشدد نجم على ان المطران عودة اكبر من ان يطاله احد، وهذه المطرانية للجميع، وراعيها وكبيرها سيدنا الياس عوده، مضيفا: "اليوم تحركنا اتى تلبية لدعوة وجهتها خلال ساعات، واذا تكرر الامر فستكون التحركات في كل كنائسنا دفاعاً عم سيدنا الياس عودة."
كانت هذه تفاصيل خبر نجم من مطرانية بيروت: المطران عودة أكبر من أن يطاله أي انسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.