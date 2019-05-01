مصادر LBC: النقاش في جلسة مشروع الموازنة تميز بواقعية

أكدت مصادر وزارية لقناة "LBC" أن "​النقاش​ في جلسة مشروع ​الموازنة​ تميز بواقعية تعتمد على تحفيز ​الاقتصاد​ الانتاجي وليس الريعي". وأشارت المصادر الى أنه "قد شرح وزير المال ​علي حسن خليل​ وجهة نظره وحدث وزير الخارجية ​جبران باسيل​ واستمرت مداخلته لنصف ساعة، وطلب التراجع عن التخفيضات ليستمر العمل بالمشاريع".

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