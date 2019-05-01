توجه عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، مؤكداً أنه بإجتماع ​نواب المتن​ في وزارة البيئة أكد النواب بالإجماع على رفض توسيع مطمر الجديدة- ​برج حمود​، مشيراً إلى أننا "تفاجأنا بتصريحك قبل يومين الذي يؤكد الإتجاه نحو التوسيع". وسأل حنكش: "هل أصبحت صحة وسلامة سكان ساحل المتن رهن حلول مؤقتة لا تنتهي؟"

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش لجريصاتي: نواب المتن أكدوا بالإجماع رفض خيار توسيع مطمر برج حمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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