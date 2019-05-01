انقلاب ناقلة جند لليونيفيل على طريق عام دير ميماس ولا إصابات

ذكرت معلومات صحافية أن ناقلة جند تابعة ل​قوات اليونيفيل​ من نوع vap، انقلبت من طريق عام دير ميماس- قضاء مرجعيون، إلى أحد بساتين الزيتون، واقتصرت الأضرار على الماديات. وعلى الفور حضرت دورية ل​مخابرات الجيش اللبناني​ وأخرى للشرطة العسكرية في اليونيفيل وفتحت تحقيقا بالحادث.

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