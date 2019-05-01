الجديد: الحريري تمنى أن تبقى مداولات جلسة مجلس الوزراء سرية

أفادت مصادر قناة "الجديد" بأن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تمنى على الوزراء أن تبقى مداولات جلسة ​مجلس الوزراء​ سرية. وأوضحت المصادر أن جلسة مناقشة مشروع ​الموازنة​ ناقشت قوانين البرامج على أن يستكمل النقاش في الجلسات المقبلة، كما جرى الحديث عن دعم القروض الإستثمارية، مشيرة إلى أن الجميع متفهم لما قام به وزير المالية علي حسن خليل بالنسبة إلى طريق القديسين.

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