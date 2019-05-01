حكيم: يجب اقفال المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

اشار وزير ​الاقتصاد​ الأسبق ​آلان حكيم​ في حديث تلفزيوني الى انه "في العام 2014 تم ايقاف الدعم عن الشمندر ​السكري​"، لافتا الى ان "المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري تهتم بموضوع اهراءات ​القمح​ وتحديد سعر ربطة الخبر"، معتبرا انه "يجب اقفال هذه المديرية لان هذه المواضيع ليست بحاجة الى مديرية كاملة".

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