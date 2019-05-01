ايلي الفرزلي: الصهيونية تمكنت من الولايات المتحدة بشكل كامل

أشار نائب رئيس المجلس النيابي ​إيلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية لا تملك اليوم إستراتيجية محددة، سائلاً: "ما هي إستراتيجية أميركا بالنسبة إلى أوروبا؟"

واعتبر الفرزلي أن الصهيونية تمكنت من الولايات المتحدة بشكل كامل، لا سيما مع الرئيس الحالي ​دونالد ترامب​، لافتاً إلى أن كل الذي يجري اليوم لا يصب إلا في خدمة الصهيونية، مشيراً إلى أن المؤسسات الأميركي تحمي ترامب.

وأشار الفرزلي إلى أن إسرائيل أدركت بعد الحرب العالمية الثانية أن ميزان القوى في إدارة العالم إنتقال إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه من هنا بدأت الصهيونية بالعمل على الساحة الأميركية، وأخذت قراراً بأن السلطة يجب أن تصبح بيدها.