إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي

افادت قناة "سكاي نيوز" عن "إقالة وزير الدفاع البريطانيجافين ويليامسونعلى خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي"، مشيرة الى ان "الاقالةجاءت على خلفية عقد متعلق بشركة هواوي الصينية".
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