إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي

افادت قناة "​سكاي نيوز​" عن "إقالة وزير الدفاع البريطاني​جافين ويليامسون​على خلفية تسريبات تتعلق ب​الأمن​ القومي"، مشيرة الى ان "الاقالةجاءت على خلفية عقد متعلق بشركة هواوي الصينية​​​​​​​".

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