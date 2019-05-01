افادت قناة "العربية" عن "صدامات بين متظاهرين وقوات من الجيش في العاصمة الفنزويلية".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إفشال انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو، متوعّداً المتورّطين في هذه "المحاولة الانقلابية" بملاحقات جزائية.

وهنّأ مادورو في خطاب بثّ عبر التلفزيون، القوات المسلّحة على "إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية". وأضاف في الخطاب الذي ألقاه من القصر الرئاسي في كراكاس وقد أحاط به وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وعدد من القادة العسكريين أنّ ما جرى "لن يظلّ من دون عقاب، ولقد تحدّثت مع النائب العام. لقد عيّنت ثلاثة مدّعين عامّين هم بصدد استجواب كلّ الأشخاص الضالعين".