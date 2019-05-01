أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ أن " استمرار ​واشنطن​ بتحركاتها العدائية تجاه ​فنزويلا​ ينذر بعواقب وخيمة"، لافتا الى ان "تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا وتهديد قيادتها انتهاك صارخ للقانون الدولي".

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كانت هذه تفاصيل خبر لافروف لبومبيو: استمرار واشنطن بتحركاتها العدائية تجاه فنزويلا ينذر بعواقب وخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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