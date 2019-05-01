محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة على جانب طريق "مصر – أسوان" الزراعي بجوار مدخل قرية الشويخات التابعة لمركز قنا.
وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص، جميعهم من قرية الغرابوة بمركز دشنا، إثر انقلاب سيارة أجرة بجوار قرية الشويخات، وتبين أن سبب انقلاب السيارة بحسب تقرير المرور هو اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.