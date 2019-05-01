مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة على جانب طريق "مصر – أسوان" الزراعي بجوار مدخل قرية الشويخات التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص، جميعهم من قرية الغرابوة بمركز دشنا، إثر انقلاب سيارة أجرة بجوار قرية الشويخات، وتبين أن سبب انقلاب السيارة بحسب تقرير المرور هو اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.