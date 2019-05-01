اعتبرها البعض "مهينة".. محافظة البحيرة تصدر بيانًا للرد على "أزمة الصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

أصدر المكتب الإعلامي للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا بشأن صورة متداولة يظهر فيها أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال اللقاء الدوري مع المواطنين، جالسًا أرضًا أمام المحافظ، بشكل اعتبره البعض يحمل إساءة بالغة له.

وجاء في البيان، أن الصورة إن دلت على شيء إنما على حرص وتأكيد المحافظ على تفعيل التواصل بالمواطنين وسرعة الاستجابة لتلبية احتياجاتهم وإنهاء مشاكلهم.

وأضاف البيان أن المواطن صاحب الصورة تقدم بطلب لمحافظ البحيرة بتوفير كرسي متحرك نظرًا لظروفه الصحية واستجاب الأخير على الفور لهذا الطلب.

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وتابع البيان، كما أوضحت الصورة وقوف المحافظ من مكانه وتوجهه إلى حيث يجلس المواطن الذي منعته ظروفه الصحية من الجلوس مع باقي المواطنين خلال اللقاء وأجرى حوارا معه وتفاعل مع ظروفه واحتياجاته.

وأكد البيان حرص المحافظ على احترام وتقدير الظروف الخاصة ومشاعر وأحاسيس كل مواطن خلال اللقاء، وأن الصورة تعبر عن فتح أبواب المحافظة أمام المواطنين أصحاب المشاكل والاحتياجات ولا تقبل أي تأويل أو إخراجها عن سياقها بالإضافة إلى أن الموقف جرى توثيقه بالفيديو والصور.

كان البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا عن استيائهم لنشر المكتب الإعلامي للصورة بينما تظهر فيها ملامح المواطن كاملة وهو يجلس بهذه الطريقة.