صور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل في "كفر الدير" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

تعامدت الشمس على مذبح الملاك ميخائيل، بكنيسة "رئيس الملائكة" الأثرية بكفر "الدير" التابع لدائرة مركز منيا القمح في الشرقية، اليوم الأربعاء، وذلك في ذكرى ميلاده.

ويحدث التعامد مرتين في العام الواحد؛ الأولى في تاريخ ميلاد القديس، والثانية توافق العيد الذي ينتمي إليه المعبد، وذلك في منتصف شهر يونيو؛ ذكرى استشهاده.

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