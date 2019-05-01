تعيين بيني موردونت وزيرة للدفاع في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قررت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الأربعاء، تعيين النائبة بالبرلمان بيني موردونت وزيرة للدفاع خلفًا للمقال جافين ويليامسون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

أقيل ويليامسون بعد تحقيق حول تسريب معلومات تخص الأمن القومي البريطاني، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وذكرت الإذاعة إن قرار رئيس الوزراء تريزا ماي جاء على خلفية عقد متعلق بشركة هواوي الصينية.