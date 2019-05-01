سامسونج عن احتراق "جالكسي إس 10": ناتج عن تأثير خارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

قالت شركة سامسونج الكورية الجنوبية: إن ما حدث لهاتفها الذكي الأحدث الداعم لشبكات الجيل الخامس "جالكسي إس 10"، الذي يدعي مالكه أنه احترق وأصدر دخانًا، كان بسبب تأثير خارجي، وليس عيبًا في الجهاز، مما أدى إلى احتراق الجهاز من الداخل إلى الخارج، وأصبح الهاتف غير صالح للعمل.

ووفقًا لوكالة فرانس برس "AFP"، فقد أوضح صاحب الهاتف الذكي أنه ترك هاتفه على الطاولة، ليلاحظ لاحقًا وجود أدخنة صادرة من الهاتف مع رائحة احتراق، قائلًأ: "كان علي أن أرميه على الأرض عند لمسه لأنه كان ساخنًا جدًا".

ووفقًا للصور، أظهر عليه علامات التلف الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، كما نشر مالك الهاتف الذكي صورًا عبر الإنترنت للهاتف المحترق، مدعيًا أنه احتراق بشكل غامض.

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وقال المالك إنه لم يفعل أي شيء للهاتف، الذي تُرك بدون إصلاح لأن كل أجزاءه الداخلية محترقة، وأضاف أن شركة سامسونج رفضت سداد قيمة الهاتف البالغة 1200 دولار.

وقالت "سامسونج" في بيان لها: "فحصنا الجهاز عن كثب بعد الحصول عليه من العميل من خلال الفحص الخارجي وفحص الأشعة السينية، لكن الآثار الخارجية واضحة، ولا يمكننا العثور على عيوب ضمن المنتج، وقد يكون سبب الضرر ناتجًا عن تأثير خارجي على الهاتف الذكي".

جدير بالذكر، أن "سامسونج" أوقفت في الأسبوع الماضي إطلاق مرحلة الحجز المسبق لجهاز "جالكسي فولد"، بعد أن أشار المراجعون إلى ظهور مشاكل في شاشة الجهاز القابلة للطي البالغ سعره 2000 دولار، قائلة: "إنه يحتاج إلى المزيد من التحسينات".