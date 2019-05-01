مصرع محامي وزوجته في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقي محامي وزوجته مصرعهما، وأصيب ابنيهما، اليوم الأربعاء في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي.
تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق سنور جنوب كافيتريا السوهاجي وجرى الدفع بـ4 سيارات لنقل المتوفين والمصابين.
وتبين أن المتوفين هما عاطف قايد عبد الفتاح 43 عاما، محامي، مقيم مركز ملوي محافظة المنيا، وزوجته رقية محمد عبد المجيد، 40 عاما.
كما أصيب في الحادث 2 من أبنائهما هما زياد 17 عاما، مصاب كدمات وجروح متفرقة، وفهد 14 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.
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