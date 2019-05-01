أمازون تغلق رسميًا "سوق.كوم".. وتطلق منصة بديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة أمازون رسميًا سوقها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد نحو عامين على الاستحواذ على منافستها السابقة في المنطقة "سوق.كوم"، مقابل 580 مليون دولار أمريكي.

وقالت "أمازون": "إن موقع سوق.كوم سوف يُغلق نهائيًا". أما الرابط الحالي لـ"سوق.كوم" سوف يأخذ الزائرين تلقائيًا إلى الرابط الجديد "Amazon.ae".

وكتبت أمازون في رسالة نُشرت على الصفحة الرئيسية لسوقها في الشرق الأوسط: "يسعدنا أنا نشارككم الإعلان بكل فخر أننا الآن أصبحنا Amazon.ae". وأضافت: "نشكركم لكونكم عنصرًا أساسيًا في مسيرة نجاحنا ونتطلع لخدمتكم على النحو الأمثل كـ Amazon.ae".

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وقالت الشركة أيضًا في رسالتها: "إن Amazon.ae يجمع بين أفضل خبرات سوق.كوم المحلية وتجربة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة. كما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات للمتسوقين، حيث يوفر الموقع الجديد أكثر من 30 مليون منتج من شركات محلية وعالمية تضم تلك التي كانت متوفرة سابقًا عبر سوق.كوم و 5 ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة".

وأضافت الشركة أنه ولأول مرة في تاريخ أمازون أصبح بإمكان العملاء اختيار التسوق باللغة العربية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني.

وبموجب هذا التحول الجديد فإن متسوقي المنطقة العربية سيمكنهم الوصول إلى خمسة ملايين منتج خاص بأمازون الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد إدارة الموقع أنها ستحافظ على نفس الأسعار التي كانت تبيع بها سابقاً مع خيارات الدفع المتنوعة.