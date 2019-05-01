الحزب الحاكم في تركيا: تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابيّة "سيشكّل ضربة كبيرة لمطالب التحوّل...

وكالات- قال متحدث بإسم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، إن توجه الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" من شأنه أن يعزز معاداة الإسلام في الغرب وحول العالم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الليلة الماضية (الثلاثاء 30 أفريل 2019) عنه القول إن القرار الأمريكي المحتمل بهذا الشأن "سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى تقديم الدعم الكامل للعناصر غير الديمقراطية، وهذا أيضا يعتبر أكبر دعم يمكن تقديمه للدعاية لتنظيم داعش".

وتابع "ستكون لهذا نتائج تعزز معاداة الإسلام في أوروبا وأمريكا، وتقوي موقف اليمين المتطرف حول العالم".

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وحذر المسؤول التركي من أن "غلق سبل المشاركة الديمقراطية، وحظر العناصر الديمقراطية، خطوة من شأنها المساعدة في ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية بشكل خفي".

واستطرد بالقول "هذا القرار ستكون له نتائجه بالنسبة لأمريكا، والشرق الأوسط، وكذلك أوروبا".

وأشار إلى أن "المساواة بين جماعة إرهابية تميل للعنف المتطرف كداعش، وبين جماعة تتحرك وفق القانون والديمقراطية كالإخوان المسلمين، سيكون من أكبر أخطاء التاريخ".