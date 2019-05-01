نائب الرئيس اليمني يبحث مع السفير الأمريكي العلاقات الثنائية

بحث علي محسن صالح نائب الرئيس اليمني، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، المستجدات على الساحة اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لا سيما في المجال العسكري ومحاربة الإرهاب.

وأشاد صالح وفقا لما أوردته

وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - بجهود السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين، معبراً عن تقديره لدعم الإدارة الأمريكية للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.كما بحث الجانبان جهود تنفيذ تفاهمات السويد - وفي مقدمتهاما يتعلق بالحديدة - الذي تعثر تنفيذه بسبب مماطلة ميليشيا الحوثي وتعنتهم وإصرارهم على المزيد من افتعال الأزمات.وخلال اللقاء، منح نائب الرئيس اليمني السفير الأمريكي درعاً رمزياً تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها خلال عمله كسفير للولايات المتحدة ودوره في تمتين علاقات التعاون المتميزة بين اليمن والولايات المتحدة ونشاطه المستمر في دعم الشرعية.