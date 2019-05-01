الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو يبحثان الوضع في مخيمي الركبان والهول بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، الجوانب الإنسانية والوضع في مخيمات النازحين السوريين.

وذكر بيان للخارجية الروسية أنه تم خلال الاتصال بحث الجوانب الإنسانية للوضع في سوريا، وخاصة الوضع في مخيمي الركبان والهول للنازحين، مضيفًا أن الجانب الروسي

أعرب عن رغبته في عودة اللاجئين في أقرب وقت ممكن إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا، والتي هيأت الحكومة السورية الظروف اللازمة من أجلها.



يُذكر أن مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فيكتور كوبتشيشين، أعلن في مارس الماضي أن

واشنطن ترفض منح ضمانات لتأمين حركة قوافل المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان في نطاق 55 كيلومترًا حول قاعدتها العسكرية في منطقة التنف السورية.



يشار إلى أن روسيا دعت مرارًا إلى تفكيك مخيم الركبان في سوريا والبدء الفوري في إجلاء قاطنيه، مؤكدة أن الوضع في المخيم على وشك كارثة إنسانية ، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن التقارير الواردة تثير قلقا من أن الجانب الأمريكي يؤخر عملية إخلاء المخيم.