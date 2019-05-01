مقتل وإصابة 10 أفراد من القوات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان

أعلن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل 3 من أفراد القوات المسلحة وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع مجموعة من المسلحين المتمركزين في أفغانستان في منطقة "الوارة" الحدودية بإقليم وزيرستان شمال غربي البلاد.

وقال المكتب في بيان أوردته صحيفة "دون" الباكستانية - إن مجموعة من 60 إلى

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70 مسلحا من أفغانستان هاجمت القوات الباكستانية التي كانت تقوم بتنفيذ أعمال الجدار الحدودي مع أفغانستان، مضيفا أن القوات صدت الهجوم وردت عليه بقوة وقتلت وأصابت عشرات من المسلحين خلال اشتباكات بين الجانبين.



وأشار البيان إلى أنه في الوقت

الذي تعمل فيه قوات الأمن الباكستانية على تعزيز أمن الحدود من خلال بناء الجدار لوقف حركة المسلحين، فإن قوات الأمن الأفغاني والسلطات الأفغانية تحتاج إلى مزيد من الرقابة الفعالة على المنطقة الحدودية ومنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان.

يذكر أن إسلام آباد تقوم ببناء جدار على حدودها الغربية مع أفغانستان لوقف تدفق المسلحين وعمليات التهريب من أفغانستان، فيما عارضت حكومة كابول هذا الإجراء.