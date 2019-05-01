مقتل وإصابة 10 أفراد من القوات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان

أعلن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل 3 من أفراد القوات المسلحة وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع مجموعة من المسلحين المتمركزين في أفغانستان في منطقة "الوارة" الحدودية بإقليم وزيرستان شمال غربي البلاد.
وقال المكتب في بيان أوردته صحيفة "دون" الباكستانية - إن مجموعة من 60 إلى
وأشار البيان إلى أنه في الوقت
يذكر أن إسلام آباد تقوم ببناء جدار على حدودها الغربية مع أفغانستان لوقف تدفق المسلحين وعمليات التهريب من أفغانستان، فيما عارضت حكومة كابول هذا الإجراء.
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