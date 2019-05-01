القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته لأوروربا

ألغى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الأربعاء، فجأة خطط توجهه إلى أوروبا على خلفية الأزمة في فنزويلا والوضع على الحدود الأمريكية - المكسيكية.
وقال الكولونيل جو باتشينو المتحدث الرسمي لشاناهان - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن باتريكشاناهان قرر البقاء في واشنطن للتنسيق مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية بشأن فنزويلا والحدود، حيث يساعد الجيش وزارة الأمن الداخلي في أزمة الهجرة.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت على رأس الدول التي اعترفت
وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس وعلى عدد من مسؤولي حكومة مادورو، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاروه استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، مؤكدين أن "جميع الخيارات مطروحة".
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