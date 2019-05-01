القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته لأوروربا

ألغى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الأربعاء، فجأة خطط توجهه إلى أوروبا على خلفية الأزمة في فنزويلا والوضع على الحدود الأمريكية - المكسيكية.

وقال الكولونيل جو باتشينو المتحدث الرسمي لشاناهان - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن باتريك

شاناهان قرر البقاء في واشنطن للتنسيق مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية بشأن فنزويلا والحدود، حيث يساعد الجيش وزارة الأمن الداخلي في أزمة الهجرة.



يذكر أن الولايات المتحدة كانت على رأس الدول التي اعترفت

بزعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا في يناير الماضي بدلاً من رئيسها الحالي نيكولاس مادورو، على عكس مجموعة أخرى من الدول على رأسها روسيا والصين.



وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس وعلى عدد من مسؤولي حكومة مادورو، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاروه استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، مؤكدين أن "جميع الخيارات مطروحة".