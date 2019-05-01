مقتل جندي في الشرطة الصومالية برصاص مسلحين

قتل جندي من قوات الشرطة الصومالية برصاص مسلحين من حركة "الشباب" الصومالية المتمردة بمقاطعة بورحكب في منطقة باي جنوبي البلاد.

ونقلت إذاعة "راديو شابيلي" الصومالية اليوم الأربعاء عن مصادر تأكيدها أن المسلحين تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن المحلية إلى موقع

الحادث وأطلقوا عمليات بحث.

ولفتت الإذاعة إلى أن حركة "الشباب" الصومالية المتمردة قد أعلنت مسئوليتها عن ارتكاب الحادث وأشارت إلى أنها استولت على سلاح الجندي عقب قتله.