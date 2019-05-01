محادثات أميركية روسية بشأن فنزويلا اليوم

في وقت ألغى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، رحلته إلى أوروبا بسبب الأزمة في فنزويلا، أعلن جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيجري محادثات هاتفية اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن الأوضاع في فنزويلا.

وقال البنتاغون، أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ألغى رحلة إلى أوروبا بسبب الأزمة في فنزويلا والأحداث على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال المتحدث باسم الوزارة جو بوتشينو "لن يتوجه الوزير شاناهان إلى أوروبا بعد أن قرر أن وجوده الحالي في العاصمة سيسمح له بالتنسيق بشكل أكثر فعالية مع وكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية في فنزويلا ومواصلة التنسيق مع وزارة الأمن الوطني للحصول على دعم على طول الحدود الجنوبية الغربية".

وفي السياق، قال بولتون في تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية: "أعتقد أن محادثات مايك مخطط لها أن تجرى اليوم".

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وتنظر الولايات المتحدة إلى روسيا باعتبارها داعماً مهما للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان بومبيو أعلن أمس الثلاثاء، أن مادورو كان يستعد لمغادرة فنزويلا، لكن روسيا أقنعته بالبقاء. ونفت وزارة الخارجية الروسية صحة هذه المعلومات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا:" تحاول واشنطن أقصى ما بوسعها من أجل إحباط الجيش الفنزويلي، وتستعين الآن بأعمال زائفة في إطار حرب المعلومات".

ووفقاً لبولتون، فإن الولايات المتحدة تسعى لمنع روسيا من كسب المزيد من القوة والنفوذ في فنزويلا، "وأهم نقطة نفعلها في هذا الشأن هي ألا نرى الروس يسيطرون على دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية، لا بشكل مباشر ولا عبر ممثليهم" في إشارة إلى كوبا.