السلطات التركية تعتقل المئات خلال مسيرات عيد العمال

أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص، إثر محاولتهم تنظيم مسيرة في الأول من مايو لمناسبة عيد العمال في وسط مدينة اسطنبول، في تحد لحظر مفروض على التظاهر.

واعتقلت السلطات 127 شخصاً في طريقهم لتنظيم تظاهرة غير مرخصة في ميدان تقسيم، الذي يشكل موقعاً تقليدياً للتظاهر في المدينة، على ما أفادت شرطة اسطنبول التي وضعت حواجز على الطرق المجاورة للميدان بما في ذلك شارع الاستقلال المزدحم.

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وقال مصدر إنّ المتظاهرين الموقوفين تم اقتيادهم إلى عربات الشرطة، فيما فتش عناصر الأمن حقائب السياح في المنطقة.

ويشهد عيد العمال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين سنوياً في تركيا.

وتأتي تظاهرات يوم العمال في اسطنبول بعد أن فاز اكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) برئاسة بلدية المدينة، أمام خصمه من حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم، وهو وما شكل ضربة كبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.