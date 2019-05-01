كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة روسية محملة بمساعدات إنسانية من منغوليا تصل سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية سلمت ثمانية أطنان من المساعدات الإنسانية من منغوليا إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقال رئيس المركز "تم تسليم حوالي ثمانية أطنان من المساعدات الإنسانية من منغوليا إلى مطار قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرة النقل العسكرية " إيل —76" التابعة لقوات الفضاء الجوية الروسية".

ووفقا له، سيتلقى مواطنو سوريا ملابس دافئة وبطانيات من منغوليا ولوازم مدرسية، وكذلك معدات لتوفير الإسعافات الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى أكثر المواطنين احتياجا، وكذلك إلى المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها في سوريا.