كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف وبومبيو يبحثان الوضع في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وعلى وجه الخصوص، الوضع في مخيمات النازحين "الركبان" و "الهول".

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "تم خلال المحادثة بحث الجوانب الإنسانية للوضع في سوريا، على وجه الخصوص، الوضع في مخيمي الركبان والهول للنازحين".

وتابع البيان: "وأعرب الجانب الروسي عن الرغبة في عودة اللاجئين في أقرب وقت إلى أماكن إقامتهم الدائمة، والتي هيأت الحكومة السورية الظروف اللازمة من أجلها ".