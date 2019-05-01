كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من قطر على عقوبات النفط الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وقال عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وأضاف: "بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".