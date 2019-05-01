كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندى فى الشرطة الصومالية برصاص مسلحى "الشباب" جنوبى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل جندي من قوات الشرطة الصومالية برصاص مسلحين من حركة "الشباب" الصومالية المتمردة بمقاطعة بورحكب في منطقة باي جنوبي البلاد.

ونقلت إذاعة "راديو شابيلي" الصومالية اليوم الأربعاء عن مصادر تأكيدها أن المسلحين تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن المحلية إلى موقع الحادث وأطلقوا عمليات بحث.

ولفتت الإذاعة إلى أن حركة "الشباب" الصومالية المتمردة قد أعلنت مسئوليتها عن ارتكاب الحادث وأشارت إلى أنها استولت على سلاح الجندي عقب قتله.