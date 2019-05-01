كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروفيسور أمريكي يوصي بإدراج المخابرات الإيرانية على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ريموند تانتر، العضو السابق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوضع وزارة المخابرات الإيرانية على قوائم الإرهاب، باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية، و تعيينها في فئة «الإرهابيين العالميين المصممين خصيصا».

وأوضح تانتر، أن تصنيف قوات الحرس (IRGC) التي تسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني كجماعة إرهابية، تقوم باستغلال الخدمات المصرفية، والبناء والتجارة والطاقة في العراق، كمنصة للتحايل على العقوبات على إيران.

ولفت تانتر قائلاً: «إن العرض المجوف المعتاد للحرس، هو خطاب فارغ يدلي به قادة الحرس، مشيرا إلى أن الملالي لا يفهمون سوى لغة القوة ويتراجعون عندما يواجهون الحزم والصرامة.

