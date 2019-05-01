كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية العراق يبحث مع الجبير علاقات بغداد والرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمِّية تحقيق التعاون الثنائيِّ بين البلدين بما يعكس حالة التطابُق في الرؤى بين حكومتي البلدين".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن في 17 نيسان/أبريل الماضي، توقيع 13 اتفاقية ومذكرة بتفاهم بين بلاده والسعودية، وذلك في اليوم الأول للزيارة التي قام بها للسعودية على رأس وفد رسمي، واستمرت لمدة يومين.