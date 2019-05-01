بن بريك : التصنيف الأميركي لتنظيم الإخوان خطوة فعلية لمكافحة الإرهاب

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، عن أسفه للظهور الباهت لفريقه في الدقائق الأولى من مباراته أمام نظيره أياكس أمستردام الهولندي أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط توتنهام أمس على ملعبه بهدف دون رد أمام أياكس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو في تصريحات لشبكة "موفيستيار بلس" التليفزيونية: "عندما تبحث عن استراتيجية تمنح من خلالها فريقك الأسلحة التي يستطيع بها أن يفرض تفوقه ولكن لا تجد الطاقة المناسبة لتنفيذ ذلك فهذا أمر محبط، بدء المباراة بهذه الطريقة التي بدأنا بها كان مخيبا للآمال، بدونا كما لو أننا لا نلعب مباراة في نصف النهائي".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى الفارق بين أداء الفريقين خلال اللقاء، وأضاف قائلا: "إنهم تمتعوا بالحيوية التي كانت تنقصنا، الطريقة التي تلقينا بها الهدف غير مقبولة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، عندما تقوم بتحليله سترى هذا، إنه أمر مؤلم إلى حد كبير".

وأكد بوتشيتينو في الوقت نفسه أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني من اللقاء، وأوضح قائلا: "لقد قمنا بالضغط عليهم ووجدنا أمورا جعلتنا نثق بأننا قادرون على الاستفادة بشكل أكبر في المباراة القادمة، ستكون مباراة صعبة ولكن لدينا حظوظنا، علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على توجه الولايات المتحدة الأميركية لتصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية .

وقال بن بريك في تغريدة على تويتر، "إذا تم فعلا تصنيف أمريكا لتنظيم الإخونج كجماعة إرهابية فستكون أول خطوة فعلية لمكافحة الإرهاب من أصله وجذوره وليس من فروعه" .

Advertisements

وأضاف "فتنظيم القاعدة أو داعش فروع ومهما حاربت الفروع سيظل الأصل ينتج، أسامة بن لادن والظواهري أو البغدادي وغيرهم من القيادات الإرهابية جميعا هم نتاج جماعة الإخونج".

وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، في وقت يعتبر المراقبون أن هذه الخطوة نتيجة طبيعية للمناخ الإقليمي والدولي المعادي للتيارات المتشددة، وفي ظل توجه إلى مقاومة أشمل للإرهاب تقوم على اجتثاث منابعه الفكرية والروحية والتنظيمية.

ومن شأن الحظر الأميركي للجماعة أن يتجاوز إخوان مصر ليشمل تفرعات التنظيم الدولي في مختلف القارات وتفكيك شبكاته خاصة في أوروبا. كما يوجه رسائل قوية للدول الداعمة لهذه التنظيمات، وخاصة قطر وتركيا.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.

وأعلنت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني أن “الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية”.



شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة اليمن العربى: http://www.ardaad.com/41253#ixzz5mh3WBy66متاح للجميع وسنسعى إلى حسمه".

Advertisements