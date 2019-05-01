مع تراجع حشود النقابات.. احتجاجات فئوية باحتفال فاتح ماي-صور

في الوقت الذي تراجع فيه زخم الاتحادات العمالية، اختارت عدد من القطاعات المهنية النزول بشكل منفصل عن النقابات.

وفي خضم الاحتفال باليوم الأممي، اليوم الأربعاء، خرج المساعدون الصيدليون بشكل مستقل في مسيرة للإحتجاج على الوضع الذي تعيشه هذه الفئة، معبرين عن إدانتتهم لما حمله مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية من تهميش لوضعهم.

بدورهم، اختار أساتذة الزنزانة 9 الاحتجاج بشكل مستقل، منددين باستمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالبهم التي تمس أكثر من 4000 شخص.

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