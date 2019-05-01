بعثة الوداد تحط الرحال بجنوب إفريقيا تأهباً لنصف النهائي الحاسم

حطت بعثة نادي الوداد الرياضي، عشية اليوم الأربعاء، الرحال بجنوب إفريقيا، بعد رحلة شاقة من البيضاء صوب الدوحة، ووصولا إلى جوهانسبورغ، وذلك تأهباً لإياب القمة أمام فريق صانداونز الجنوب إفريقي.

وحسب البرنامج الأولى الذي وضعه الطاقم الفني لـ “الأحمر والأبيض”، فإن الوداد سيخوض مساءً حصة خفيفة لإزالة العياء، قبل أن يستهل برنامجه الإعدادي للقمة القارية، بمشاركة ممثل الكرة الوطنية الوحيد بـ “تشامبيونز ليغ”، بعد إقصاء مبكر لاتحاد طنجة

وكان فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، قد أعلن عن قائمته النهائية الخاصة بإياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، حيث تم اختيار إبراهيم النقاش الموقوف بسبب البطائق الصفراء، لدعم زملاءه ومرافقتهم إلى جنوب إفريقيا، لحضور القمة الكروية من المدرجات هاته المرة.

أما عن القائمة الرسمية لـ “الأحمر والأبيض”، فقد جاءت كالاتي:

رضا التكناوتي/ بدر الدين بعاشور/ صلاح الدين السعيدي/ الشيخ كومارا / أشرف داري، أيوب العملود/ محمد واتارا/ بدر كادارين،/ عبد اللطيف نصير/ وليد الكرتي/ ميشيل باباتوندي/ أنس الأصبحي/ زهير المترجي/ حمزة الواسطي/ يحي جبران/ بديع أوك/ أوكيشوشو/ أيمن الحسوني/ أمين تيغزوي/ إسماعيل الحداد.