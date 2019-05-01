سريلانكيات مسلمات يغيرن طريقة لباسهن خشية ردود فعل انتقامية

خوفا من ردود فعل انتقامية بعد الاعتداءات التي نفذها متطرفون اسلاميون في سريلانكا، تخلت سريلانكيات مسلمات محافظات عن ارتداء النقاب والحجاب والعبايات الطويلة التقليدية في الأماكن العامة.

ويخشى السريلانكيون المسلمون تعرضهم لأعمال انتقامية منذ اعتداءات استهدفت في 21 أبريل الماضي ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة، ما أوقع 253 قتيلا، وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت عدة سريلانكيات مسلمات، إنهن تخلين عن ارتداء الحجاب واللباس التقليدي للمسلمات مفضلات عدم الظهور بشكل مميز في الشارع.

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ونسبت السلطات مسؤولية الاعتداءات إلى مجموعة اسلامية متطرفة محلية. وعلى غرار دول مثل فرنسا والدنمارك وبلجيكا حيث يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حظرت الحكومة السريلانكية ارتداء أي لباس اسلامي يخفي الوجه.

وقالت الرئاسة السريلانكية “لا يسمح لأي شخص بإخفاء وجهه لتعقيد عملية التعرف عليه”.

ويمثل المسلمون السريلانكيون 9,5 بالمئة من سكان سريلانكا المتنوعة التركيبة الاتنية والدينية والتي تعد 21 مليون نسمة.