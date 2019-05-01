مهاجرون أفارقة يناشدون الملك: نريد البقاءو الاشتغال لإطعام أطفالنا..نعلم أنك أب عطوف-فيديو

شارك العشرات من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء باحتفالات فاتح ماي بمدينة الرباط، معبرين عن امتنانهم لما قدمه لهم المغرب من فرص للعيش والشغل، ومطالبين بتجديد بطائق إقامتهم.

المهاجرون المنتمون لمختلف الدول الإفريقية شاركوا ضمن مسيرة للمنظمة الديمقراطية للشغل، حيث أشادوا بتعامل السلطات المغربية معهم، فيما عبرت متحدثة باسمهم عن شكرها الخاص للملك محمد السادس.

كما طالبت المتحدثة بتجديد بطائق الإقامة لهذه الفئة بما يسمح لهم بالتنقل والإشتغال في مختلف المدن المغربية، مشيرة إلى أن الأمر ملح بالنظر إلى أنهم يعيلون أطفالا وأسرا تتكون من عدد كبير من الأفراد.

وناشدت المتحدثة الملك محمد السادس بالتدخل في الموضوع، قائلة “نعلم أنك أب عطوف وستستمع إلى مطالبنا”.