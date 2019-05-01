ألمانيا: النقابات العمالية تتظاهر ضد التعصّب القومي واليمين الشعبوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حثت أكبر النقابات العمالية في ألمانيا الناخبين على المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها هذا الشهر ورفض القومية والشعبوية اليمينية التي يتنامى صوتها في أوروبا، أميركا والعالم، قبل مسيرة يوم العمال في الأول من آيار/ مايو في أكثر من عشر مدن ألمانية.
وصرّح اتحاد النقابات الألماني الذي يضم نحو 6 ملايين عضو، اليوم الأربعاء، في دعمه للاتحاد الأوروبي أنه ساعد في ضمان السلام في القارة لعقود وجلب فوائد كبيرة للملايين، بدءا من الإجازات مدفوعة الأجر إلى حماية الأمومة.
كما ودعت النقابات إلى استثمارات طموحة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز فرص العمل والنمو، وقالت إنه "يجب أن يشعر مواطنو الاتحاد الأوروبي بتحسن معيشتهم بصورة دائمة وملموسة."
وحذرت النقابات من أن حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي التي تدور في بريطانيا بعد تصويتها لمغادرة الكتلة الأوروبية (بريكست) "يظهر ما يحدث عندما يحاول البعض تعزيز المخاوف في الوقت الذي لا يملكون فيه خطة للمستقبل".
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