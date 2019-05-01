اقتحام سجن عسقلان وتحطيم مقتنيات الأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات "متسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، غرف الأسرى في سجن عسقلان وحطمت وخربت مقتنيات وحاجيات الأسرى، وفق ما جاء في بيان صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة في بيانها إن أفراد وحدة "متسادا" اقتحموا القسم خلال تناول الأسرى لوجبة الغداء وعمدوا إلى سكب الطعام على الأرض ومنع الأسرى من تناوله، وقاموا بتفتيش غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتهم.

وأوضحت الهيئة أن "هذا الاقتحام هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة لسجن عسقلان، حيث جرى الأول عصر أمس، من قبل قوات القمع المسماة "اليماز" (وحدة شرطية خاصة)، والتي عبثت هي أيضا بمقتنيات الأسرى، وحطمتها.

وتسود حالة من التوتر وعدم الاستقرار السجن منذ أمس، بسبب سياسة الاقتحامات المتكررة، واتهمت الهيئة "إدارة السجون وقوات القمع التابعة لها بالسعي نحو جر المعتقلين للمواجهة والتصعيد وخلق حالة من عدم الاستقرار".