"إنستغرام": لن تستطيعوا التلصص على "لايكات" الآخرين قريبًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحت عنوان "المعركة ضد التنمر عبر الإنترنت" الذي أعلنه رئيس تطبيق "إنستغرام" آدم موسيري خلال مؤتمر لمطوري "فيسبوك F8" والذي عرضت فيه الشركة التي تملك التطبيقين المميزات الجديدة التي تعتزم تطويرها بهما.

وقسم من هذه المميزات المتوقعة هو خاصية "وضع الابتعاد" أو "Away mode" وفيها يستطيع المستخدم إلغاء الاشتراك بالتطبيق إن كان المستخدم يمرّ في فترة حساسة من حياته.

ومن المقرر أن يجعل التطبيق عدد الإعجابات على الصور والفيديوهات من الملفات والروابط الشخصية وموجز الأخبار خفيًا، بدعوى أن الشركة "تريد أن يركز المتابعون على الصور ومقاطع الفيديو وليس على عدد الإعجابات التي تلقاها كل منشور".

كما واعلنت إنستغرام أضافة ميزة جديدة باسم "إنشاء" (create) للنص أو الاختبارات أو الاستطلاعات دون الحاجة لإضافة صور او فيديوهات، وهي تشبه إلى حد كبير خاصية المنشورات الملونة التي أطلقتها فيسبوك قبل سنتين.

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وأحد أهم أبرز الميزات هي ميزة ملصقات التبرع التي أضافتها إنستغرام والتي ستتيح جمع الأموال للأعمال الخيرية والمنظمات الخيرية، وهي ميزة أطلقتها فيسبوك قبل 4 أعوام، والتي قدرت إحصائيات أنها جمعت أكثر من 300 مليون دولار لحفلات أعياد الميلاد فقط منذ آب/ أغسطس 2018 وفق "باز فيد"، وأكثر من مليار دولار لأسباب متنوعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وفق "سي إن إن".

كما وستضاف قيمة التسوق على إنستغرام، التي ستمكن المستخدمين الشراء من العلامات التجارية مباشرة عبر المنصة، والتي تشبه إلى حد كبير خاصية "تسوق الآن" على فيسبوك.

كما وسيتمكن المستخدمين من شراء سلعهم عن طريق منشورات المؤثرين والفنانين والرياضيين وشخصيات عامة أخرى التي تروّج للسلعة، وستبدأ الشركة تجربة مع كيم كارداشيان وكايلي جينر وجيجي حديد ومع ناشرين مثل "إيلي" وفوغ".