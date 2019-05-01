انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تشارك في اجتماع رؤساء أركان الجيوش الخليجية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 06:48 مساءً - شاركت دولة قطر، اليوم الأربعاء، في اجتماع تشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان الجيوش في مجلس التعاون الخليجي، بالعاصمة العمانية مسقط.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فقد اختتمت أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بمجلس التعاون، التي انطلقت صباح اليوم.

وشكر رئيس الأركان العماني، الفريق أحمد بن حارث النبهاني، نظراءه بدول المجلس على "جهودهم المقدرة، وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع".

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وأوضح النبهاني أن تلك الموضوعات "من شأنها أن تعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك".

وشارك في الاجتماع رؤساء أركان دول المجلس الست؛ بينهم الفريق طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، بجانب الفريق عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى في ظل أزمة خليجية اندلعت في يونيو 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً فاشلاً.